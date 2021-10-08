Постачання наркотиків до Київського СІЗО під контролем «смотрящого» — повідомлено про підозри учасникам ще однієї організованої групи

Серед підозрюваних — подружня пара та їх знайома. Чоловік, який утримується в СІЗО, відповідав за канал надходження наркотиків до установи. Контролював діяльність даної групи один із «смотрящих» у СІЗО.

Викрили протиправну діяльність угруповання оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за сприяння та участі адміністрації та оперативного відділу ДУ «Київській слідчий ізолятор».

Поліцейські встановили, що «смотрящий» у СІЗО організував діяльність злочинної організації, яка налічувала кілька угруповань. Одні групи діяли «на волі», інші – в установі. До їх складу увійшли арештовані та мешканці кількох областей. Вони забезпечували постачання та збут наркотичних та психотропних речовин до спецустанови шляхом «перекидів». Частину отриманих коштів фігуранти витрачали на розвиток «бізнесу», решту – на поповнення «общаку». Так, до складу двох угруповань входило сім осіб. 29 вересня 2021 року справу щодо його учасників скерували до суду на чолі з двома «смотрящими».

До складу ще однієї організованої групи входило шість осіб. Курував його діяльністю під контролем «смотрящого» утриманець слідчого ізолятора, серед його спільників «з волі» — дружина та знайомі.

7 жовтня на підставі отриманих в ході слідства доказів поліцейські повідомили трьом фігурантам про підозру. Дії чоловіка та двох жінок кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованої групою) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України. Крім того, за місцями мешкання та утримання фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили заборонені речі та «чорнові» записи.

Цього ж дня одній підозрюваній суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні, 8 жовтня, запобіжний захід обиратимуть і другій фігурантці.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України