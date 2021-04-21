На Вінниччині двох неповнолітніх затримали за підозрою у збуті психотропів шляхом закладок

️Близько 18.00 години під час відпрацювання території обслуговування оперативники УБН ДБН спільно з працівниками кримінальної поліції на одній з вулиць обласного центру зупинили двох неповнолітніх хлопців. Під час спілкування з правоохоронцями підлітки помітно нервували та поводили себе підозріло.

У юнаків при собі були розфасовані пакетики з психотропною речовиною «Альфа PVP».

Крім того, поліцейські виявили ще інші закладки з забороненими речовинами, які неповнолітні встигли зробити на території міста.

Підлітки – 16-річні вінничани, які через мобільний додаток Telegram займались продажем психотропів. Спочатку вони робили закладки, а потім «клієнтам» скидали інформацію про місце їх розташування.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

За збут наркотиків кримінальна відповідальність настає з 16-річного віку. // Вартові еспресо