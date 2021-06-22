Фигурант дела о $6 миллионной взятки получит 120 млн. грн от государства

Историю о рекордной взятке в 6 млн. долларов для НАБУ, когда пытались «отмазать» бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского, получила неожиданное продолжение. Которое, как пишет издание «Антикор«, может поставить на паузу процесс борьбы с коррупцией.Как отмечает издание, 7 июня стало известно, что некая Елена Мазурова, ранее возглавлявшая один из департаментов Государственной фискальной службы, якобы заключила сделку со следствием и выходит на свободу. Она – главный фигурант дела о $6 млн – беспрецедентная по размерам и размаху попытка снять все обвинения с владельца Burisma Holdings, экс-министра экологии Николая Злочевского. НАБУ и САП небезосновательно предполагали, что Злочевский вместе с «младоолигархом» Сергеем Курченко и братом экс-главы администрации президента Сергеем Клюевым вывели миллионы долларов только за последние полгода правления Януковича. Одно из самых громких, совершенных ушлыми подельниками – хищение стабилизационного кредита, который Нацбанк выделил для «Реал-банка».

Как пишет «Антикор», вместе с Мазуровой в деле о рекордной взятке фигурируют первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко и директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича. Передать взятку, якобы решили через Евгения Шевченко, который называет себя внештатным сотрудником НАБУ и передал в бюро данные о нескольких людей. Есть основания полагать, что Шевченко причастен к деятельности незаконной ЧВК, о чем писали СМИ в конце марта 2021. Почему эта троица поверила Шевченко – несмотря на то, что ранее он открыто признался, что сотрудничал с НАБУ под прикрытием и фактически подставил тех, кто ему доверился, — до сих пор не ясно, отмечают журналисты издания.

В результате сделка сорвалась, всех троих задержали по статье ч.5 ст. 27 и ч.4 ст. 369 УК Украины — пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти по предварительному сговору группой лиц. Статья серьезная, и наказание за нее – от 5 до 10 лет с конфискацией.

Правоохранители быстро выяснили, что организатором события была именно Мазурова. Правда, в СИЗО она не задержалась: была выпущена под залог в 120 млн грн. Елена Мазурова (ранее Рубцова) появилась в публичном политическом пространстве как пресс-секретарь экс-генпрокурора Святослава Пискуна. Попала она на хлебную должность неслучайно – Пискун приходился кумом ее тогдашнему жениху Дмитрию Понамарчуку. С 2008 года Мазурова начала активное сотрудничество с Партией регионов. Именно она как помощник одного из депутатов-регионалов была одной из организаторов скандального съезда ПР в Северодонецке. В августе того же года стала главным партийной редактором газеты «Время регионов», а через несколько месяцев, во время инаугурации Януковича, выполняла роль «конферансье» в пресс-центре «Партии регионов».

И дальше ее карьера пошла в гору. Она стала руководителем аппарата и заместителем гендиректора «Укрспецэкспорта» — Дмитрия Саламатина. Правда, в 2011 тогдашний премьер Николай Азаров ее уволил. Она вышла замуж за заместителя Саламатина Георгия Мазурова. После чего решила сделать уклон в фискальную сферу: начав карьеру фискала с начальника налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева и доросла до директора организационно-распорядительного департамента. Правда, в 2015 году пост пришлось покинуть – Елена Мазурова как один из самых активных функционеров режима Януковича попала под люстрацию по закону об очищении власти.

Не сумев вернуться в налоговую, Елена Мазурова начинает постигать азы энергетического бизнеса под прикрытием высокопоставленных чиновников и адвокатов. Так, она возглавила специально созданную управляющую компанию для ООО «ТехНова», куда входило несколько ТЭЦ. Именно Мазурова проводила переговоры с членами НКРЭКУ по тарифам, отчетности, проверок, курировала финансовые вопросы (в частности – кредитование под объемы несуществующего угля подконтрольных ей ТЭЦ) и т.д.

Также «предпринимательница» вместе с подельниками, якобы проводила переговоры о поставках угля из России и неподконтрольных Украине территорий. Как отмечает издание, Елена Мазурова лично вела переговоры с поставщиками, подрядчиками, договаривалась об откатах, контролировала, чтобы все участники схемы получили все, что им причитается. Поскольку, схему такого масштаба невозможно было провернуть в одиночку, в нее были включены чиновники, члены НКРЭКУ, правоохранительные органы.

Видимо, на свой талант переговорщика Мазурова понадеялась и в афере с шестимиллионной взяткой. Но для НАБУ, это был уникальный шанс для громкого пиара. Что может быть лучше, чем показать честность и неподкупность детективов бюро, которые даже за такие деньги не станут отмазывать бывшего регионала?

И вот 7 июня выясняется, что Мазурова пошла на сделку со следствием, готова сдавать всех тех, о ком хоть что-то знает, — взамен на свободу. То есть, фактически, несмотря на то, что Мазурова является организатором и исполнителем этого «именинного сюрприза» для Злочевского, она выходит сухой из воды, повесив всю вину на остальных подельников.

Так, например, в одном из телеграм-каналов появилась информация, что именно данные от Мазуровой (в осведомленности и широком круге знакомств которой не приходится сомневаться) стали ключевыми для задержания брата главы ОАСК Павла Вовка – Юрия Зонтова. Да и по другим фигурантам расследований НАБУ Мазуровой есть что сказать. А если нечего – то придумать. В конце концов, на кону – обещанная свобода. В обмен в НАБУ якобы пообещали ей лояльность и условное наказание.

Первые бонусы Мазурова уже начала получать. ВАКС снял запрет на выезд за границу. Более того, экс-регионалке вернули залог 120 млн грн. залога с государственного счета. Снят арест с ее загородного дома площадью более 250 м2, автомобиля BMW i8, квартиры в Новопечерских липках площадью более 110 кв.м. и земельных участков.

Журналисты издания отмечают, что Елена Мазурова совершила тяжкое преступление – дача взятки в особо крупных размерах. И не только не несет за это ответственности, но даже освобождается от обязанности компенсировать что-то финансово. Учитывая не слишком высокие моральные качества, можно предположить, что Мазурова будет говорить все, что хотят услышать НАБУ и САП.

Не стоит забывать, что поддерживать ее будет и Евгений Шевченко, так как ему полагается премия в 10%. Интересно, на что готов пойти человек ради получения такого куша, учитывая, что доходы самого Евгения покрыты мраком, — задаются вопросом журналисты.

Во время досудебного расследования Шевченко не раз давал интервью, которые нужны были следствию и которые противоречили друг друга. Журналисты «Антикора» предполагают, что этот дуэт и дальше будет говорить все то, что выгодно услышать НАБУ и САП, чтобы передать «убедительные» обвинения в ВАКС.

В издании отмечают, что вместо реальный борьбы Антикоррупционные органы применяют двойные стандарты. За взятку в 1000 евро судью броварского суда ВАКС приговаривает с 6 годам лишения свободы. А за дачу взятки в 6 млн – отдают залог, отпускают на свободу, возвращают все активы. Да еще и, скорее всего, Елена Мазурова попадет в программу защиты свидетелей. Ведь обычно те, кто обещает дать «правдивые» обвинительные показания, не могут чувствовать себя в безопасности.

Если государство действительно декларирует повсеместную борьбу с коррупцией, то подобных случаев быть не должно. Ведь история Елены Мазуровой вселяет надежду в остальных топ-коррупционеров – можно договорится и все решится, хорошо, что извинения не попросили. Такие истории бросают несмываемую тень на антикоррупционные органы. Которые вместо борьбы с топ-коррупционерами опекают их и защищают, — заключают в издании.