Фигуранты перестрелки в 2015 году в Мукачево добровольно сдались полиции

Двое фигурантов стрельбы в Мукачево на Закарпатье, которая произошла в 2015 году на территории оздоровительно-спортивного клуба «Антарес», вместе с адвокатом добровольно явились в полицию Закарпатья.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

На вопрос вчера ли, 13 августа, в полицию добровольно пришли с адвокатами двое фигурантов стрельбы в Мукачево в 2015 году, Дан ответила: «Да, был такой факт. Сейчас они под домашним арестом».

Также она отметила, что сроки расследования заканчиваются через два дня.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба «Антарес» по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами «Правого сектора».