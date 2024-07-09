Фіктивні хвороби серця: на Одещині молодики продавали ухилянтам документи про непридатність до служби

Свої послуги зловмисники оцінювали від 5,8 до 7 тис. доларів. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками ГУ ВБ СБУ встановили, що 21-річний житель Одеси вирішив заробляти на ухилянтах, сприяючи їх незаконному переправленню через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених висновків військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Для реалізації злочинного плану молодик залучив двох знайомих віком 20-ти та 21-го року. Спільники мали чіткі ролі: організатор з молодшим товаришем підшукували «клієнтів», а третій виступав у ролі гаранта, представляючись посадовою особою одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і консультуючи щодо чітких правил поведінки при незаконному перетині державного кордону України, хоча насправді ніякого відношення до ТЦК та СП не мав.

В ході подальших слідчо-оперативних дій поліцейські задокументували, як організатор за 5800 доларів від «клієнта» передав йому фіктивну довідку ВЛК, згідно з якою той вважався непридатним до військової служби через хвороби серця. Частину здобутих у протиправний спосіб коштів зловмисник витратив на купівлю мобільного телефону та навушників.

Пізніше молодики домовилися зі ще одним охочим залишити країну чоловіком про організацію перетину державного кордону безпосередньо ним та ще дев’ятьма його знайомими. Ці послуги організатор оцінив у 70 тис. доларів.

Після отримання цих грошей поліцейські затримали всіх трьох учасників угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші та інші речі правоохоронці вилучили в якості речових доказів протиправної діяльності.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, з корисливих мотивів, вчиненій щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб. А організатору ще й за ч. 1 ст. 209 ККУ – у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання, яке загрожує молодикам, – до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – розповіла старша слідча СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції Юлія Дмитрієнко.

Відділ комунікації поліції Одещини