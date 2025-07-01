Фінську компанію підозрюють у постачанні неякісних бронежилетів до України

Фірма уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн. євро з Міністерством оборони України.

Як пише фінський мовник Yle, Центральна кримінальна поліція підозрює фірму в шахрайстві з обтяжливими обставинами, розкраданні з обтяжуючими обставинами та відмиванні грошей з обтяжуючими обставинами.

Компанія уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро з міністерством оборони України. Вона мала відправити 10 тисяч бронежилетів, і лише 5 000 доставили влітку 2022 року.

Попереднє розслідування встановило, що, імовірно, якість продукції не відповідала заявленій у контракті. Україна звернулася з проханням щодо правової допомоги у цій справі наприкінці 2023 року.

У скоєнні злочинів підозрюють керівника компанії. Двоє людей перебували під вартою під час попереднього слідства. Ще одному фігуранту не пред’являли підозр. // LB.ua