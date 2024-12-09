У Харкові затримано серійного підпалювача майна

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 25-річному чоловіку в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу, а також у замаху на вчинення цього злочину (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, безробітний фігурант мешкав у Харкові разом зі своєю нареченою. У соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення про «легкий заробіток». Надалі чоловік перейшов за посиланням, де вже автоматично його перевело до Телеграму. Там він отримав завдання від «роботодавця» на вчинення підпалів у Харкові.

Фігурант погодився на це. 7 грудня близько 2:25 він підпалив вхідні двері до відділення пошти у Немишлянському районі, а після втік. Вже через годину чоловік вчинив підпал комунального підприємства у цьому ж районі, проте в цей час його викрили співробітники поліції та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що для підпалів зловмисник використовував суміш з бензину. «Процес роботи» він фільмував на телефон, щоб надіслати «роботодавцю». Гроші за «роботу» чоловік отримував, щоправда, на банківську картку своєї співмешканки, яка не знала про те, де працює її наречений. Коли жінка ставила йому питання, що за кошти їй надходять та куди він постійно ходить вночі, фігурант влаштовував скандал.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють причетність фігуранта і до інших підпалів, у тому числі військових автомобілів. Поліцейські та прокурори розглядають версію, що підозрюваного до підпалів залучили представники російської спецслужби. Слідство триває.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура