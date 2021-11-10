Фірми-шахраї, прикриваючись ліцензіями, ошукують українських заробітчан (відео)

Людей, які платили немалі гроші за працевлаштування за кордоном, заспокоювала наявність у посередників державних ліцензій та інших дозволів

Одразу кілька шахрайських фірм-посередників, які пропонували працевлаштування за кордоном, виявили журналісти-розслідувачі «Суспільного».

Фірми відкрито працювали на порталах із працевлаштування. Як зазначається, легальну робочу візу і робоче місце за кордоном можна було купити за 17 тисяч гривень – так ошукали кілька десятків українців, які заплатили і не змогли виїхати на роботу за кордон. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

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Віталій Ходоровський – заробітчанин, один із тих, хто втратив гроші.

«Я починаю набирати менеджера Ірину – телефон не відповідає. Я захожу на сайт Воркхабу — немає зв’язку з сайтом. Я думаю, можливо, якісь проблеми з інтернетом – ні. Сайт щез», – розповідає пан Віталій.

«Держава жодним чином не контролює цей ринок. Система ліцензування, яка існує на сьогоднішній день в Україні, — це, звичайно, бюрократична перепона, яка жодним чином не захищає звичайних українців від шахраїв. Яка жодним чином не заважає шахраям отримувати цю ліцензію. Бо скажімо відверто, її можна купити», – президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Людей, які платили немалі гроші за працевлаштування за кордоном, заспокоювала наявність у посередників державних ліцензій та інших дозволів. Але, як з’ясувалося, частина таких фірм працювали за фіктивними документами. Інші мали дійсні ліцензії — тобто навіть за допомогою юристів українці не могли виявити шахрайських намірів – все виглядало цілком офіційно.