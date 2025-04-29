ФОП з Полтави обманом заволодів майже ₴2,3 млн.

Полтавська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного місцевого підприємця.

Йому інкримінують шахрайство у великих розмірах, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що ФОП в інтернеті та соціальних мережах розміщував оголошення, а також самостійно пропонував людям придбати та забезпечити доставку автомобілів, акумуляторних батарей і турнікетів для ЗСУ. Проте свої зобов’язання не виконував, а отримані кошти витрачав на власні потреби.

Упродовж жовтня 2024 – січня 2025 років він ошукав 14 осіб, серед яких військовослужбовці та волонтери, спричинивши потерпілим збитки на загальну суму майже 2 млн 300 тис. гривень.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні – Полтавське районне управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури