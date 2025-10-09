Фотограф, якого судять за розбещення і сексуальну експлуатацію дітей, намагався вплинути на потерпілу та отримав ще одну підозру

Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури підтримують публічне обвинувачення в Автозаводському районному суді Кременчука стосовно місцевого фотографа. Під час судового розгляду обвинувачений і його співмешканка стали впливати на одну з потерпілих. Тож наразі фотографу та його спільниці повідомлено про підозру у примушуванні потерпілої до відмови від давання показань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 386 КК України).

Нагадаємо, у липні 2023 року прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно фотографа за скоєння злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. За даними слідства, упродовж 2013-2018 років чоловік вербував із метою сексуальної експлуатації, а в подальшому за місцем проживання, в автомобілі, в приміщенні фотостудії розбещував та вчиняв розпусні дії щодо 13 – 15-річних дівчат.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні фотограф перебував під вартою. Після передачі обвинувального акта до суду за клопотанням адвоката йому було змінено запобіжний захід на домашній арешт. Після намагання вплинути на потерпілу керівник Кременчуцької окружної прокуратури заявив клопотання про зміну запобіжного заходу. Наразі обвинувачений – під вартою.

Фотограф – громадянин рф, має посвідку на постійне проживання в Україні, раніше не судимий.

У ході обшуків за місцями проживань фотографа та його спільниці правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фото- і відеоапаратуру, військову форму збройних сил рф.

Обвинувальний акт по суті стосовно фотографа розглядається в суді за сімома статтями Кримінального кодексу України, в редакціях Законів, що діяли на момент скоєння злочинів:

ч. ч. 2, 3 ст. 149 КК України (в редакції Закону від 12.01.2006) – вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, щодо неповнолітнього та малолітнього,

ч. 3 ст. 153 КК України (в редакції Закону від 1.06.2010) – задоволення статевої пристрасті неприродним способом, із погрозою застосування фізичного насильства та з використанням безпорадного стану,

ч. 1 ст. 155 КК України (в редакції Закону від 25.09.2008) – статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості,

ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України (в редакції Закону від 25.09.2008) – вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та малолітніх осіб,

ч. 4 ст. 301 КК України (в редакції Закону від 18.02.2021) – умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії,

ч. 1 ст. 301-1 КК України – умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження,

ч. 4 ст. 302 КК України – утримання місць розпусти із залученням малолітніх.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ст. 386 КК України триває. Процесуальне керівництво – Кременчуцька окружна прокуратура, слідчі дії – ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

