Заволодіння понад ₴1,1 млн. бюджетних коштів на будівництві велодоріжок у Львові – підозрюється підрядник

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру директору одного із львівських підприємств у незаконному заволодінні майном та службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, із очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір на будівництво велодоріжок на трьох вулицях Львова. З метою заволодіння бюджетними коштами, він склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості, значно завищивши вартість виконаних робіт.

Таким чином, останній заволодів понад 1,1 млн. грн.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури