На Луганщині п’яний чоловік угнав «швидку» та скоїв дві ДТП

За процесуального керівництва прокурорів Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру 61-річному чоловіку за фактом угону транспортного засобу.

За даними слідства, у січні поточного року мешканець смт Білокуракине, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів автомобілем швидкої медичної допомоги, який стояв поблизу місцевої лікарні. Підозрюваний проник через незачинені двері до салону автівки, завів двигун, залишеним у машині ключем, та почав рух.

У ході керування викраденим авто чоловік скоїв дві ДТП.

Протиправні дії особи припинили співробітники поліції та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі Білокуракинський районний суд в Луганській області застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 Сватівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене особі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Білокуракинського відділу

Старобільської окружної прокуратури

Луганської області)