В Запорізькій області, 25-річна нетвереза жінка побила поліцейського в процесі оформлення правопорушення

Нетверезу 25-річну жінку, яка спричинила поліцейському травми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

24 серпня о 20:15 інспектори сектору реагування патрульної поліції відділення №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, під час несення служби поблизу одного з будинків по вулиці Запорізькій у селі Таврійське помітили автомобіль «ВАЗ», який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Правоохоронці прийняли рішення зупинити транспортний засіб. Так, під час перевірки документів поліцейські встановили, що 33-річний водій має ознаки алкогольного сп’яніння. У зв’язку з цим, відносно порушника, інспекторка почала складати протокол про адміністративне правопорушення. В цей час з салону легковика вийшла нетвереза пасажирка, накинулася на другого поліцейського і почала бити, тим самим спричинила йому тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчим відділення поліції № 2 Запорізького районного управління, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

25-річну зловмисницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Крім того, на водія-порушника складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області