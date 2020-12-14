Правоохоронцями Кіровоградщини припинено діяльність інтернет-порностудій, які функціонували в кількох містах

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури припинено діяльність міжрегіональної мережі «порностудій», які виготовляли та поширювали матеріали порнографічного характеру.

Протиправну діяльність члени злочинної групи розгорнули на території двох обласних центрів – Кропивницького та Черкас, а також у м. Кривий Ріг.

Інтернет-порностудії облаштували в помешканнях приватних квартир та орендованому приватному будинку. Моделі працювали за комп’ютерами, які були оснащені веб-камерою для онлайн-відеозйомки та професійним освітленням. Порноконтент надавався у режимі реального часу, а плата за послуги здійснювалось щохвилинно.

На даний час уже встановлено організатора, адміністраторів та моделей цього «бізнесу».

Наразі за місцем мешкання фігурантів справи, квартирах та приватному будинку, де функціонували порностудії проведено низку санкціонованих обшуків у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, фото та відеотехніку, пристосування для задоволення сексуальних та еротичних потреб, чорнові записи, банківські картки та флеш-накопичувачі. Також задокументовано протиправну діяльність кількох моделей — дівчат віком від 20 до 30 років.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини кримінальної події. Вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Триває слідство.

Оперативний супровід — Служба Безпеки в Кіровоградській області, досудове розслідування здщійснюють СУ ГУНП в області.

Кіровоградська обласна прокуратура