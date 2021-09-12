ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье «умышленное убийство» из-за смерти судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанця.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве

«Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ст.115 УК. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже», — сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

В полиции подтвердили факт смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Его тело было обнаружено в одном из домов в селе Погребы Броварского района Киевской области.

СМИ в свою очередь сообщают о загадочных обстоятельствах смерти судьи. Якобы гибели предшествовал конфликт с двумя людьми, один из которых якобы выдает себя за адвоката. // УНН

Like

Метки:

Читайте также: