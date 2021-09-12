ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье «умышленное убийство» из-за смерти судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанця.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

«Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ст.115 УК. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже», — сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

В полиции подтвердили факт смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Его тело было обнаружено в одном из домов в селе Погребы Броварского района Киевской области.

СМИ в свою очередь сообщают о загадочных обстоятельствах смерти судьи. Якобы гибели предшествовал конфликт с двумя людьми, один из которых якобы выдает себя за адвоката. // УНН