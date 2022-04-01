Генерал-майор СБУ в запасі намагався незаконно перетнути кордон

Сьогодні, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий генерал запасу СБУ.

В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.

Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.

За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

ДБР