Генерал-майор СБУ в запасі намагався незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий генерал запасу СБУ.
В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.
Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.
За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.Tweet