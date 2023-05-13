Генпідрядника будівництва Подільського мосту судитимуть за мільйонні розтрати

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації за обвинуваченням у розтраті коштів територіальної громади через завищення вартості робіт під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з машиністами та допоміжним персоналом, що забезпечують безпечний демонтаж/монтаж металоконструкцій облаштування арки на Подільському мосту.

Надалі, упродовж 2020 року, на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт на рахунки підрядників з бюджету були перераховані кошти. При цьому посадові особи цих підприємств завищили обсяги виконаних робіт.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді роботи на загальну суму понад 36 млн гривень документально не підтверджуються, чим спричинено збитки столичному бюджету на зазначену суму.

Крім того, у грудні 2020 року генпідрядник підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесені відомості про необґрунтоване завищення витрат на монтаж балок автопроїзду, а саме металоконструкцій прогонової будови Подільського мосту. За висновками комісійної судової будівельно-технічної експертизи необґрунтоване завищення вартості вказаних робіт становить понад 3 млн грн.

Раніше за вищевказаними фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно двох субпідрядників. У межах слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування ними збитків на суму 3 млн грн.

Досудове розслідування відносно директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» триває.

Досудове розслідування за вказаними епізодами здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України та процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура