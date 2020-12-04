Понад 3 мільйони збитків — ДБР викрило організовану злочинну групу

Слідчі Головного слідчого управління викрили діяльність стійкого злочинного об’єднання з проведення незаконних порубок дерев на території Житомирщини при проведенні рубок формування і оздоровлення лісів з метою подальшої реалізації незаконно зрублених державних лісових ресурсів поза обліком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник одного з державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, з метою проведення незаконних рубок при здійсненні заходів з охорони та захисту лісів, створив та очолив організовану групу. До її складу у різний період часу увійшли посадові особи державної лісової охорони лісового господарства, спеціалізованого лісозахисного підприємства та фізичні особи-підприємці.

Відповідно до злочинного плану, під час відведення насаджень у санітарні рубки вносились недостовірні відомості щодо кількісно-якісних характеристик деревини до документів, які стали підставою для здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, чим занижувався наявний об’єм деревини на лісосіках та кількість дерев призначених в рубку.

У такий спосіб на лісових ділянках, які відводились в рубку, був значно більший запас деревини в порівнянні з офіційно заявленим в матеріалах відводу, який в подальшому незаконно зрубано, не обліковано та використано за власним розсудом.

Варто зазначити, що незаконні порубки здійснювались в тому числі й на об’єктах природно-заповідного фонду.

Внаслідок незаконних порубок понад 360 дерев різних порід та заниження виходу ділової деревини з лісосік на 470 кубічних метрів тільки на території одного лісництва протягом липня-вересня 2019 року заподіяно шкоду на суму понад 3,25 мільйонів гривень.

Учасникам стійкого злочинного об’єднання у складі 13 осіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 246, 358, 365, 366 КК України у складі організованої групи за різними видами співучасті.

Наразі вирішується питання про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення від посад посадових осіб державної лісової охорони, які є працівниками правоохоронних органів.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід — СБУ.

ДБР