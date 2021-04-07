Генпрокурор подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении брату главы ОАСК Павла Вовка — Юрию. Его вместе с сообщником задержали сегодня на взятке судьям Окружного административного суда.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты значительные суммы денежных средств:

80 тысяч долларов (часть неправомерной выгоды),

3 миллиона 700 тысяч долларов США,

840 тысяч евро,

20 тысяч фунтов стерлингов,

230 тысяч гривен.

«Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я вполне согласна, такая правовая помощь — прямая дорога на скамью подсудимых», — написала Венедиктова.