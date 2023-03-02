Генпрокурор США назвав «вагнерфюрера» військовим злочинцем
На думку генпрокурора, доказів, щоб так вважати, достатньо.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив на слуханнях у Сенаті, що Мінюст допомагає Україні розслідувати військові злочини, скоєні після вторгнення Росії. Це стосується і злочинів, скоєних ПВК “Вагнер”.
Про це повідомляє AFP.
“Пан Пригожин, який керує цією справою, на мій погляд, є військовим злочинцем”, – сказав Гарланд.
“Те угруповання, яке відповідає за напади на українців на Донбасі, в тому числі, завозячи в’язнів із російських таборів, – це просто незрозуміле, що вони роблять”, – сказав Гарланд.
Нагадаємо, сенатори США виступили із законодавчою ініціативою про внесення ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій. // LB.ua