У Києві припиняеться робота трамваїв і тролейбусів

Натомість на рейси виїдуть автобуси.

У Києві через дефіцит електроенергії припиняють роботу наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, на всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсуватимуть автобуси.

“Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв. Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках”, – розповів Кличко.

Міський голова додав, що перевезення також забезпечують приватні перевізники. Зокрема, на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Метро в Києві працює. За словами Кличка, відкриті 50 станцій із 52, закрито лише «Гідропарк» і «Дніпро».

Нагадуємо, що Київ живе в режимі аварійних відключень електроенергії. Енергетики продовжують ліквідовувати пошкодженння в міській енергосистемі. // LB.ua