У Запорізькій області окупанти викрали двох британських волонтерів
Російські окупанти в Запорізькій області викрали двох волонтерів з Великобританії, коли вони евакуювали мирних жителів. Як розповіла врятована британцями сім’я, загарбники вважають їх «шпигунами».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Про викрадення британських волонтерів телеканалу повідомив директор некомерційної мережі Presidium Network Домінік Бірн. За його словами, працівники гуманітарних організацій втратили з ними зв’язок у понеділок вранці, коли вони їхали на південь Запорізької області для евакуації мирного населення.
Сім’я, яку намагалися евакуювати Британські волонтери, пізніше була доставлена і допитана російськими солдатами. Вони цікавилися, чи є добровольці «британськими шпигунами».
Як зазначив Бірн, в кінцевому підсумку сім’я була звільнена і тепер знаходиться в Польщі. Про долю британських волонтерів поки нічого не відомо.
Нагадаємо, на захоплених територіях російські окупанти мародерствують і викрадають людей, у тому числі мерів, дітей, релігійних лідерів і журналістів. Так, грабежі фермерів фіксуються в Мелітополі Запорізької області.
Зазначимо, загарбники викрали і вивезли в окупований Донецьк більше 2 тисяч унікальних експонатів з музеїв Маріуполя.