У Запорізькій області окупанти викрали двох британських волонтерів

Російські окупанти в Запорізькій області викрали двох волонтерів з Великобританії, коли вони евакуювали мирних жителів. Як розповіла врятована британцями сім’я, загарбники вважають їх «шпигунами».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Про викрадення британських волонтерів телеканалу повідомив директор некомерційної мережі Presidium Network Домінік Бірн. За його словами, працівники гуманітарних організацій втратили з ними зв’язок у понеділок вранці, коли вони їхали на південь Запорізької області для евакуації мирного населення.

Сім’я, яку намагалися евакуювати Британські волонтери, пізніше була доставлена і допитана російськими солдатами. Вони цікавилися, чи є добровольці «британськими шпигунами».

Як зазначив Бірн, в кінцевому підсумку сім’я була звільнена і тепер знаходиться в Польщі. Про долю британських волонтерів поки нічого не відомо.