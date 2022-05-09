США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер – для України
Президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України. Це прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Білого дому.
Що таке ленд-ліз
Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, яка передбачала надання матеріальної допомоги європейським союзникам від США. Закон вперше було ухвалено ще в березні 1941 року, коли війна у Європі вже тривала майже півтора року.
Штати частково або ж на безоплатній основі передавали союзникам:
- боєприпаси;
- техніку;
- продовольство;
- стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти.
Свого часу ленд-ліз відіграв важливу роль у боротьбі з нацизмом.
Чому ленд-ліз є важливим для України
Законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні було ухвалено ще у квітні обома палатами Конгресу США. Вже 6 квітня, Сенат підтримав документ. Палата представників, своєю чергою, проголосувала за нього 28 квітня.
Після підпису закону, президент США Джо Байден отримає розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні різних товарів для її подальшої оборони від російської агресії. Ленд-ліз забезпечить прискорену поставку озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.
Реакція України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на сторінці у Twitter відреагував на схвалення закону про ленд-ліз для України.
«Вдячні Байдену та народу США за потужну підтримку. Нашим захисниками якнайшвидше потрібна зброя. Ефективна. Потужна. Сучасна. Переможемо!», — заявив він.