Глава сельсовета требовала взятку за разрешение на добычу песка

В Харьковской области разоблачили главу Новоалександровского сельского совета в получении взятки.

Правоохранители зафиксировали факт получения второго транша взятки. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, чиновница требовала 10 тысяч гривен за разрешение добывать песок на территории Сахновщинского района. Вторая часть взятки составила 7000 гривен.

Следователи открыли производство по ч. 3 ст.368 («принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят обыск в помещении сельсовета. // newsroom.kh.ua