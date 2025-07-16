Голова райсуду на Волині отримав підозру в хабарництві

Він і його знайомий запропонували жительку області заплатити певну суму, аби жінка виграла справу.

НАБУ і САП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань повідомили про підозру голові одного з районних судів Волинської області та його знайомому.

Як ідеться на сайті Національного антикорупційного бюро, підозрювані підбурили жительку області до хабаря для судді нібито за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Насправді домовленості з суддею не існувало, а рішення винесли і без впливу на користь заявниці.

Отримані від жінки кошти зловмисники розподілили між собою. Частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, решту – через іншого знайомого. // LB.ua