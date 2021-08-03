6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за збут наркотиків та психотропів

За підтримання публічного обвинувачення Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова Московський районний суд м. Харкова визнав винним 28-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберігання та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України, ч. 1 ст. 309 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік робив схованки та розкладав згортки з PVP та метадоном, фотографував та наносив на фото пояснювальні написи. Після цього чоловік відправляв вказані фото оператору, який забезпечував продаж вказаних засобів через Інтернет.

В ході досудового розслідування викрито 10 епізодів злочинної діяльності наркоторговця.

26 липня 2021 року Московський районний суд м. Харкова призначив покарання чоловіку у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Довідково: вирок законної сили не набрав, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури