Голова суду на Одещині разом із спільниками «заробляв» на ухилянтах

Служба безпеки та НАБУ ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком-військовозобов’язаним.

Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито 8 учасників організованої злочинної групи, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати, а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як встановило розслідування, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, яке давало ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною.

Вартість такої «послуги» становила 3,5 тис. американських доларів з потенційного призовника.

При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань.

Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

З метою конспірації фігуранти проводили «ділові» зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи.

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів правоохоронці повідомили голові суду, сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ст. 332 (організація незаконного перетину кордону);

ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);

ст. 369 (надання неправомірної вигоди);

ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Служба безпеки України