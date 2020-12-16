Засуджено жителя Луганщини, який  ще неповнолітнім почав «службу» в лавах незаконного збройного формування РФ 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури Кремінський районний суд області визнав жителя

Сватівського району Луганщини винним в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань та посяганні на територіальну

цілісність і недоторканність України ( ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що у 2014 році 17-річний юнак добровільно вступив на посаду стрілка до батальйону «Призрак», де чергував на блокпостах та у розташуванні збройного формування.

Пізніше він «служив» у різних підрозділах «2 армійського корпусу народної міліції «ЛНР» – «14 батальйоні територіальної оборони» та «4 окремій мотострілецькій бригаді».

У складі розвідувальної роти засуджений проводив спостереження для виявлення позицій Збройних Сил України та доповідав своїм кураторам про їх переміщення. Крім того, брав участь у встановленні розтяжок на прилеглій до українських позицій території.

У рамках кримінального провадження у 2015 році громадянину заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Учасника НЗФ РФ затримали у жовтні 2020 року в Новоайдарському районі під час перетину лінії розмежування поза встановленими пунктами пропуску, коли він приїхав до своїх рідних.

Враховуючи визнання своєї вини, сприяння розкриттю злочинів й викриття інших співучасників, суд призначив засудженому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури