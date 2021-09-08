Голові правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» повідомлено про нову підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури 7 вересня 2021 року слідчим повідомлено про нову підозру Голові правління приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах та службовій недбалості, тобто невиконанні або неналежному виконанні службовою особою свої службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства посадовець хімічного підприємства організував протиправну схему ухилення від сплати податків. За його вказівкою, починаючи з лютого 2017 року, всупереч наявним податковим зобов’язанням перед державним бюджетом з розрахункових рахунків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» незаконно виводилися грошові кошти на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб підозрюваний, діючи всупереч чинному законодавству, створивши штучні умови щодо неможливості сплати податкового боргу, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб.

За висновками проведеної судової економічної експертизи своєчасно до державного бюджету не надійшло понад 20 млн грн податку.

Також в ході досудового розслідування встановлено факт вчинення посадовцем службової недбалості, яка виразилися у нарахуванні хімічному підприємству штрафних санкцій в сумі понад 5 млн грн за несвоєчасну сплату означених податків.

Наразі підозрюваному повідомлено про завершення досудового розслідування за вказаними фактами. Найближчим часом обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде спрямовано до суду для розгляду по суті.

За вчинене службовцю загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури