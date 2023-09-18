За розбійний напад на родину колишнього нардепа до 12 років позбавлення волі засуджено іноземця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури громадянина іноземної держави визнано винним у скоєнні розбійного нападу на родину (ч. 4 ст. 187 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у травні 2019 року засуджений, спільно з трьома іншими особами проник в будинок тодішнього народного депутата в одному з районів Київщини. Вони зв’язали пластиковими хомутами та липкою стрічкою руки й ноги господарю дому і його дружині.

Погрожуючи застосуванням насильства та зброєю, нападники заволоділи 40 тис. доларів США, 25 тис. євро та цінними речами. З майном потерпілих вони зникли з місця скоєння злочину.

Згодом одного з них затримали правоохоронці. Матеріали стосовно інших учасників злочину виділені в окреме провадження.

До набрання вироком законної сили до засудженого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Київська обласна прокуратура