Двох правоохоронців судитимуть за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом хуліганських дій з боку працівників поліції із застосуванням вогнепальної зброї та спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень предмета (ч.4 ст.296 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні минулого року двоє працівників поліції, один з яких був у стані алкогольного сп’яніння, побачили на узбіччі водія скутера та почали до нього чіплятись – ображати і принижувати.

Коли потерпілий спробував зафіксувати все те, що відбувалось, на мобільний телефон — захмелілий правоохоронець, розмахуючи службовим посвідченням, вибив гаджет з рук постраждалого, дістав табельну вогнепальну зброю, перевів її у бойову готовність, націлився на потерпілого і наказав йому опускатись на коліна. А інший правоохоронець, в цей час, дістав та розпилив спеціальний засіб самооборони заряджений речовинами сльозоточивої та дратівливої дії в обличчя потерпілому.

Все це відбувалось на очах у переляканої дружини та двох дітей випадкової жертви розваг «перевертнів у погонах».

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві, оперативний супровід – Київське обласне управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури