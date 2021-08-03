В Ужгороді чоловік під час суперечки вдарив опонента ножем у живіт

1 серпня, близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у загальному коридорі однієї з багатоповерхівок по вулиці Заньковецької в Ужгороді.

За викликом прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, працівники якої встановили, що між двома чоловіками, які відпочивали у різних компаніях, раптово виникла сварка. У ході суперечки 45-річний раніше судимий ужгородець схопив ножа та вдарив ним свого 27-річного опонента.

З проникаючим пораненням потерпілого госпіталізували до лікарні.

45-річного зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн