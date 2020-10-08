Головного бухгалтера підприємства судитимуть за ухилення від сплати податків на суму понад ₴7,5 млн.

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовного головного бухгалтера ТОВ за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер при складанні податкових декларацій безпідставно збільшив суму витрат підприємства на 32 млн грн, які фактично ним не здійснювались, аби зменшити суму податків, які мало сплатити підприємство. Внаслідок протиправних дій бухгалтера до бюджету не надійшло податків на суму понад 7,5 млн грн.

Крім того, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору вказаного ТОВ за ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі вказану особу оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ ДФС у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури