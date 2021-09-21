Головного бухгалтера сільради на Київщині підозрюють у розтраті бюджетних коштів
За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому головному бухгалтеру однієї із сільських рад Київщини за фактами розтрати чужого майна, підробки документів на переказ, несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та службового підроблення (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 366, КК України).
За даними слідства, жінка підробляла платіжні доручення, в яких зазначала відомості щодо перерахування коштів за роботи, які фактично не виконувалися. На підставі підроблених документів, маючи доступ до роботи автоматизованої банківської системи, грошові кошти з рахунку сільської ради перераховувалися на картковий рахунок знайомого.
У результаті таких дій підозрюваної сільській раді завдано понад 150 тис грн збитків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Київської обласної прокуратуриTweet