Головним комунікаційником Південноукраїнської АЕС призначили ОПЗЖшного екскоординатора руху Медведчука

Він також був депутатом райради від ОПЗЖ.

На посаду начальника управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС призначено Ярослава Маленченка, який раніше був обласним координатором руху Віктора Медведчука “Український вибір”.

Як повідомила пресслужба Південноукраїнської АЕС, Маленченко має “понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах і в сфері комунікацій, зокрема працював у центральних органах влади, державних і приватних компаніях”.

“У своїй новій ролі Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що, як повідомляло видання “0512”, у 2013 році Маленченко був координатором руху Віктора Медведчука “Український вибір” у Миколаївській області.

У 2020 році Маленченко був обраний депутатом Миколаївської районної ради від “Опозиційної платформи – За життя”, інформує Суспільне. // LB.ua