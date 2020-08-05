Голову сільради на Одещині викрили на одержанні 1000 доларів хабара

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області та співробітниками УСБУ в Одеській області, вчора, 04 серпня, затримали «на гарячому» одразу після одержання неправомірної вигоди голову однієї із сільських рад Савранського району Одеської області.

З’ясовано, що голова сільської ради одержав від громадянина 1000 доларів США хабара за виділення останньому в оренду земельної ділянки площею 15 га.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

За цей злочин Законом передбачено до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Одеської області