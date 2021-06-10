Голову виборчої комісії підозрюють у підробці результатів місцевих виборів у Києві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові однієї з дільничних виборчих комісій у Дарницькому районі міста Києва за фактом підробки та використання підробленої виборчої документації (ч. 4 ст. 158-3 КК України).

За даними слідства, 25 жовтня 2020 року під час проведення місцевих виборів голова однієї із виборчих комісій у Дарницькому районі підробила та подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла недостовірні відомості про отримання однією з політичних партій на 40 голосів більше, ніж фактично було віддано виборцями в ході голосування на дільниці та встановлено результатами проведеного підрахунку голосів.

Це було виявлено під час прийняття територіальною виборчою комісією уточненого протоколу дільничної виборчої комісії та оголошення результатів виборів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється слідчими СУ Головного управління Нацполіції у м. Києві

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури