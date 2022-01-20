Госдеп объяснил санкции против украинских нардепов: завербованы ФСБ

Четверо украинцев, внесенных в санкционный список США, действуют по указанию ФСБ и поддерживают операции России по дестабилизации Украины.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в четверг, пишет УНН.

“В преддверии возможного дальнейшего вторжения в Украину российские спецслужбы, в основном Федеральная служба безопасности (ФСБ), находящаяся под санкциями США, вербуют украинских граждан на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации… Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции в отношении четырех человек, связанных с продолжающейся деятельностью российской разведки по оказанию влияния, направленной на дестабилизацию Украины”, — сказано в сообщении Блинкена.

По его словам, США работают над выявлением, разоблачением и возложением ответственности на подобных лиц в тесном сотрудничестве с Украиной.

“Лица, на которых мы нацелены, двое из которых являются депутатами украинского парламента, действуют по указанию ФСБ и поддерживают дестабилизирующие и опасные операции России по влиянию, которые подрывают не только Украину, но и фундаментальные принципы демократии”, — заявил Госсекретарь.

Так, в частности, отмечается что Тарас Козак использовал принадлежащие ему медиа-платформы “как для очернения высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, так и для распространения ложных нарративов о выборах в США в 2020 году”.

Соединенные штаты сегодня пополнили санкционный список четырьмя гражданами Украины за “вредоносную деятельность” России.

Так, Управление по контролю за иностранными активами внесло в список SDN (Specially Designated Nationals List) Тараса Козака, Владимира Олейника, Владимира Сивковича и Олега Волошина.