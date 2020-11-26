На Закарпатті поліція затримала групу автовикрадачів

25 листопада до поліції надійшло повідомлення від ужгородця, який виявив відсутність свого автомобіля «Skoda Octavia». Чоловік одразу зателефонував у поліцію. За викликом негайно прибула слідчо-оперативна група. Паралельно інформацію про зникле авто передали оперативним працівникам обласного управління поліції.

Поки слідчі працювали на місці події та спілкувалися з потерпілим, співробітники відділу кримінального аналізу за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття» відслідкували детальний маршрут руху зловмисників. Також було встановлено автівку супроводу, яка доставила викрадачів на місце злочину.

Вже за кілька годин оперативники встановили точне місце, де сховано викрадене авто та переховуються самі крадії.

У селі Косівська Поляна Рахівського району, за місцем проживання затримали трьох чоловіків, причетних до заволодіння автомобілем. Саме ж авто вони сховали у гаражному приміщенні. У подальшому автомобіль вони мали на меті продати.

24-річного, 41-річного жителів Рахівщини та 35-річного закарпатця затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Особам інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

У справі триває досудове розслідування.

За санкцією статті зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області