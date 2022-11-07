Готували теракти на Одещині – організатор та учасник терористичної групи засуджені до 15 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду двох громадян України засуджено за створення терористичної групи, участь у ній, готування до терористичного акту та незаконне виготовлення і зберігання вибухових речовин (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України). За вироком суду їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному.

Прокурор у суді довів, що в серпні 2014 року мешканець Одеси, для привернення уваги громадськості до політичних поглядів прибічників так званого руху «антимайдан», створив терористичну групу з метою вчинення терактів на території м. Одеси та Одеської області.

Так, для готування першого терористичного акту – підриву залізничного мосту на території колишнього Комінтернівського району, злочинець залучив мешканця Закарпаття, який безпосередньо виготовив майже 16,5 кг вибухової речовини.

Протиправну діяльність злочинної групи припинили співробітники СБУ, внаслідок чого злочинний план не був доведений до кінця.

Початок строку відбування покарання засудженим обчислюватимуть з дати їх затримання та реального виконання покарання.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури