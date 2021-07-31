Грабіжник зі Стужиці, що на Великоберезнянщині, серед ночі увірвався до житла ужгородки

О 23:50 29 липня до поліції Ужгорода надійшло повідомлення від 51-річної ужгородки. Жінка заявила, що серед ночі до її квартири по вулиці Стрільнична проник чоловік, який намагався її пограбувати.

Прибувши за викликом, патрульні поліцейські на місці злочину застали 49-річний мешканця села Стужиця, що неподалік Великого Березного.

З’ясувалося, що того дня зловмисник разом із сусідом потерпілої вже приходив до неї в гості. Запримітивши у помешканні цінні речі, раніше судимий за майнові злочини закарпатець вирішив повернутися в квартиру, коли власниця вже буде спати.

Однак жінка почула шум і вчасно викликала поліцію.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом грабежу, поєднаного з проникненням у житло, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі, інформує поліція Закарпатської області. // Закарпаття онлайн