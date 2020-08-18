Громадяни Узбекистану намагався вивезти з України тепловізійних приладів на півмільйона гривень

Іноземець, в автівці котрого знайшли сховок зі спеціальними засобами, мав намір теплоходом дістатися Туреччини.

У ніч проти 18 серпня, для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт легковиком грузинської реєстрації прибув громадяни Узбекистану.

У результаті спільного з митниками огляду його автомобіля, прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець старанно приховав за обшивкою задніх дверцят авто.

Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тисяч гривень та автомобіль вартістю 90 тисяч гривень вилучено до рішення суду.

ДПСУ