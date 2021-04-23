Громадянину РФ повідомлено про підозру в заволодінні ₴2,6 млн. на капітальному ремонті доріг

Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з приватних підприємств у заволодінні коштами у сумі понад 2,6 млн гривень (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, підрядна організація, відповідно договору, укладеного з однією з сільських рад Київської області, виконувала роботи з капітального ремонт доріг.

При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив у актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт. У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі понад 2,6 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетними.

Заходи з викриття правопорушення проводились прокурорами спільно з Печерським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура