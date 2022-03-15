Громадянці України повідомлено про підозру в державній зрад

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області повідомлено про підозру громадянці України у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

В порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 53-річна громадянка України в період з 25.02.2022 по 9.03.2022 за допомогою месенджера Телеграм передавала представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗС України, а також про їх переміщення по м. Харкову з метою проведення підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування триває.

Харківська обласна прокуратура