На Київщині 25-річного молодика підозрюють в умисному вбивстві

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному мешканцю столиці за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів (п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України).

Слідством встановлено, що 41-річний житель Києва запросив знайомого до свого дачного будинку в с. Ходосівка. Перебуваючи в оселі, гість вирішив заволодіти майном товариша. Він взяв до рук металеву викрутку, яка була на кріслі, та почав наносити численні удари в область голови і тіла господаря, після чого схопив кухонний ніж та почав шматувати потерпілого, не залишаючи останньому жодного шансу на порятунок.

Побачивши, що господар оселі не дихає, молодик заволодів грошима та мобільним телефоном загиблого і зник в невідомому напрямку, однак не взяв до уваги, що територія приватної садиби обладнана камерами спостереження.

Після проведення низки розшукових заходів та слідчих дій, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний мешканець м. Київ. У ході невідкладних обшуків за місцем його проживання, було виявлено та вилучено викрадені речі.

Наразі вказана особа затримана. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури