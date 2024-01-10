Громадянина держави-агресора поновили на посаді судді Верховного суду. Ще й приплатять за «вимушений прогул»

Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Суд також схвалив сплату Львову зарплати за час, поки він не працював, бо це “вимушений прогул”.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.