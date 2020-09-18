В Киеве жестоко расправились с известным активистом

В Киеве был жестоко убит известный активист Александр Карасев. По предварительной информации, на Карасева напали с целью ограбления и нанесли несколько смертельных ранений ножом.

15 сентября Карасев сообщал в Facebook, что переезжает из Днепра в Киев и намерен найти работу в столице. Молодой человек мечтал сняться в фильме, чтобы донести до общества проблемы и потребности людей с инвалидностью. Сам Александр имел инвалидность из-за ДЦП и всячески отстаивал права точно таких же инклюзивных лиц.

17 сентября на Александра напали в районе станции метро. Полагают, что грабителей было двое, а целью их был мобильный телефон Карасева. Со своей жертвой хулиганы расправились с нечеловеческой жестокостью. Эксперты потом насчитали на теле убитого 24 ножевых ранения.

В полиции уточнили, что убийство уже практически раскрыто. Тело было обнаружено возле водоема в районе станции метро «Академгородок». Мужчине перерезали горло, забрали личные вещи и документы. Спустя три часа были задержаны двое подозреваемых — 30-летний и 31-летний мужчины из Днепропетровской и Херсонской областей. Установлено, что злоумышленники пригласили своего знакомого на прогулку в лес, напоили снотворным, а когда поняли, что лекарство не действует, убили жертву. Мобильный телефон злоумышленники сдали в ломбард и получили за него 15 тысяч гривен. За убийство такого рода Уголовный кодекс предполагает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»