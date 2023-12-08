гроші за «лайки» - кіберполіція застерігає від онлайн-шахраїв

Кіберполіція закликає громадян не спокушатися на пропозиції легкого заробітку в інтернеті: аферисти пропонують передивлятися короткі відео та ставити «лайки» у популярних соціальних мережах за гроші. Не поспішайте виконувати вказівки незнайомців та надавати конфіденційну інформацію або переказувати гроші на рахунки сторонніх осіб.

Однією з поширених шахрайських схем є пропозиція легкого заробітку за перегляд відео-контенту. Відповідні повідомлення аферисти розповсюджують у популярних месенджерах. Потрібно нібито лише перейти за надісланими посиланнями та ставити вподобайки до відео в «TikTok» або ж відгуки в «Google-картах».

За виконані завдання зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.

У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю значно більшого заробітку. Громадянин отримує завдання оплатити придбання товарів чи послуг, визначених адміністратором групи. Для першого разу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку після першого разу – так шахраї ще більше втираються в довіру.

Наступний крок це те, що адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію.

У такий спосіб зловмисники отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їх заощадження.

Якщо ви обізнані про таку «схему», не слід намагатися отримати гроші від шахраїв навіть на перших етапах – будь-яке спілкування з аферистами це ризик втратити свої заощадження.

Щоб не стати жертвою шахраїв кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад:

– надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

– не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма – скоріше за все ви натрапили на шахраїв;

– не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;

– не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);

– ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;

– не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту – будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.

У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію.

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Департамент кіберполіції Національної поліції України