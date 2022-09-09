Групу осіб підозрюють у привласненні понад ₴3,5 млн. на ремонті доріг Луганщини

Серед підозрюваних – екскерівник одного з відділів служби автомобільних доріг в Луганській області, який наразі обіймає іншу посаду в цьому ж підрозділі, та керівник підрядної організації.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції, між замовником та товариством були укладені кілька договорів на виконання робіт з поточного середнього ремонту автодоріг державного значення.

У ході виконання ремонтних робіт з метою заволодіння бюджетними коштами, керівником підрядної організації були умисно складені документи із зазначенням робіт, які взагалі не виконувалися. Знаючи про цей факт, посадова особа служби автомобільних доріг відповідальна за їх перевірку, погодила ці документи.

За такі «виконані роботи» підрядник отримав на рахунки кошти у повному обсязі. Проте, на момент перерахування коштів роботи так і не були зроблені. Відповідно до висновків судових експертних досліджень сума завданих збитків склала понад 3,5 млн грн.

На підставі отриманих доказів екскерівнику одного з відділів служби автомобільних доріг в Луганській області та керівнику підрядної організації поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Національна поліція України