Групу податківців підозрюють у незаконному відрахуванні з держбюджету понад ₴3 млн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом членам організованої групи за фактами перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також службового підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, службові особи одного з підрозділів об’єднаної ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області з 2015 по 2019 роки, під приводом повернення надмірно сплачених грошових зобов’язань – пені з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та єдиного соціального внеску, забезпечили незаконне перерахування з державного бюджету на карткові рахунки підконтрольних осіб понад 3 млн грн, склавши завідомо недостовірні офіційні документи.

Правоохоронцями проведено обшуки за місцем роботи та проживання діючих та колишніх працівників Державної податкової служби України на території міста Києва та Київської області, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо обрання податківцям запобіжних заходів.

Викрито діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими ДБР, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора